Составить по 3 вопроса толстых и тонких по теме наречия и служебные части речи

Составить по 3 вопроса толстых и тонких по теме наречия и служебные части речи

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Как здесь всё тяжело помогитееееее
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