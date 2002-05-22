Составить предложенее - шутку из слов чеснок, чесночный

Составить предложенее - шутку из слов чеснок, чесночный

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Из слов чеснок чесночный ты наверно так имел ввиду? Да?
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