Составить предложение из слов: двор,площадка,песок,ребятишки,дети,помогали,горка,крепость,аллея,изгородь.
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Составить предложение из слов: двор,площадка,песок,ребятишки,дети,помогали,горка,крепость,аллея,изгородь.
Ответ(ы):
Гость:
На дворе стояла площадка. В песке играли ребятишки. Дети постарше помогли им строить горку, крепость, аллею и изгородь.
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