Составить предложение с одним существительным

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Составить предложение с одним существительным
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Гость:
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