Составить предложение со словами: прочитать ясно ,четко
Разное
Составить предложение со словами: прочитать ясно ,четко
Ответ(ы):
Гость:
Учитель сказала прочитать текст чётко,ясно.
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