Составить предложения с словосочетаниями міст із каменю,,подорожувати до моря,пісня матері,материна пісня,,альбом із ілюстраціями,ілюстрований альбом,розмова з другом,розмовля ти з другом
Составить предложения с словосочетаниями міст із каменю,,подорожувати до моря,пісня матері,материна пісня,,альбом із ілюстраціями,ілюстрований альбом,розмова з другом,розмовля ти з другом
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В літку ми з родиною збираэмось подорожувати до моря. Материна пісня найкраща пісня за всіх. Ілюстрований альбом був дуже цікавий і я з радістю його переглядала декулька раз. Розмова з другом була погана і з-за цього ми посварились. Розмовляти з другом дуже легко коли ви розуміэте однин одного