Составить предложения со словами табигатт,кл,зен,тау,ааш,гл

Составить предложения со словами табигатт,кл,зен,тау,ааш,гл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Табиатсыз адам тіршілік ете алмайды
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