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Составить предложения со словами видимый, управленый
Составить предложения со словами видимый, управленый
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Видимый нами маяк привлек наше внимание.
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