Составить программу перевода (в паскале) радианной меры угла в градусы, минуты и секунды.

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Составить программу перевода (в паскале) радианной меры угла в градусы, минуты и секунды.
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