Составить рассказ на пословицу не в свои сани не садись

Маша всю жизнь была стеснительной девушкой. Ей было тяжело общаться с людьми и находить новых друзей. На сцене она всегда смущалась и выглядела глупо. Зато Маша писала потрясающие рассказы, которыми зачитывались все её друзья и родители. Пару раз её рассказы даже публиковали в журналах, которые гордые родители потом показывали гостям. Когда Маша заканчивала школу и не знала куда поступать, родители посоветовали ей идти на журналиста, ведь она пишет такие чудесные рассказы! Маша была очень растеряна, так как времени было мало, и она ничего не знала о других профессиях. В итоге девушка поступила на журналиста. Когда Маша пришла в ВУЗ, ей сказали, что писать такие витиеватые и образные тексты, которые нравились Маше, на журналистике не нужно. Журналист должен четко и понятно излагать факты, а не выдумывать какие-то фантазии. Кроме того, нужно обязательно быть в центре событий, разговаривать с людьми и брать у них интервью. А репортажи с Машей увидят сотни тысяч людей. Маша поняла, что выбрав журналистику, она села не в свои сани - эта профессия ей совершенно не подходит. И перевелась на филолога. Позже Маша начала писать замечательные сказки для детей.