Составить рассказ о наблюдениях за осенней природой

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Красив и печален русский лес в ранние осенние дни.На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-желтых кленов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и падают с берез легкие, невесомые желтые листья.