Составить рассказ о наблюдениях за осенней природой

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Составить рассказ о наблюдениях за осенней природой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красив и печален русский лес в ранние осенние дни.На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-желтых кленов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и падают с берез легкие, невесомые желтые листья.
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