составить рассказ по картине А.Д.Кившенко "Отправка Марфы Борецкой и новгородского вечевого колокола в Москву в 1478 году" даю 15 баллов заранее спаси бо)

Вот все что знаю Рассказ к картине А.Д.Кившенко «Военные игры потешных войск Петра I по селом Кожухово» А.Д.Кившенко писал в области исторических батальных сцен и в области пейзажа. Использует все оттенки природы и окружающего мира. На картине «Военные игры потешных войск Петра 1 под селом Кожухово» художник изобразил молодого Петра 1. На природе Петр занимался далеко не детскими играми – сформировал из своих сверстников «потешные» войска и учился воевать. Осваивать военную грамоту ему помогали иностранные офицеры. На картине отображено настоящее боевое построение. С весны 1683 года 11-летний Пётр — не по годам физически развитый — перенёс воинские занятия в поле, и с этого времени прежняя игра в солдатики перешла в настоящее военно-практическое обучение. В конце этого года в число «потешных» стали записываться и взрослые. В 1684 году в подмосковном селе Преображенском был возведён потешный городок «Пресбург», над устройством которого трудился и сам Пётр; затем потешные войска штурмовали эту крепость и маневрировали на две стороны. В дальнейшем из этих двух батальонов были образованы Семеновский и Преображенский полки – основа гвардии Петра. А.Д.Кившенко не забывает зарисовывать и окружающую природу. Поражает и окружающий пейзаж. Используя все оттенки природы, художник с лёгкостью переносит на полотно «живые картины» окружающего мира.