СОСТАВИТЬ РАССКАЗ ПО СЛОВАМ. НА РИСУНКЕ, ТАЕТ,СНЕГ,ГОЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ,ПО ДОРОГЕ,ЛОШАДКА,НА БЕРЕЗЕ,НА ИЗГОРОДИ, ГРАЧИ,КРИЧАТ,СТРОЯТ,ХЛОПОЧУТ,ВДАЛИ,РАДЫ ВЕСН Е.

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На рисунке нарисованно как тает белый снег. Вокруг голые деревья. По дороге бежит красивая лошадь. На березе сидят грачи и кричат, радуются приходу весны. Строят гнезда ,хлопочут. Все животные и насекомые радуются весне!