Составить рассуждение на тему мой любимый школьный предмет с доказательством и выводом 4 класс.

Мой самый любимый школьный предмет -литература.Чем же она мне интересна? На уроках литературы можно узнать много нового и интересного. Узнаёшь имена многих писателей и поэтов. В сказках разговаривают животные, случаются чудеса, есть сказочные персонажи. В баснях всегда есть мораль, благодаря которой узнаёшь многое для себя. Все рассказы, стихи, басни, сказки учат нас добру, вежливости. На уроках литературы мы узнаём какие легенды слагали наши предки. Пословицы учат нас думать, размышлять. Развивается воображение, фантазия. Начинаешь верить в чудеса. Вот почему я люблю литературу. Чем больше человек читает, тем больше он становится умнее, добрее.