Составить реакцию ионного обмена (если это возможно) и показать что выделилось : Карбонат калия и серная кислота
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Составить реакцию ионного обмена (если это возможно) и показать что выделилось : Карбонат калия и серная кислота
Ответ(ы):
Гость:
K2CO3+H2SO4 = K2SO4 + H2CO3 2K(+) + CO3(2-) + 2H(+) + SO4(2-) = 2K(+) + SO4(2-) + CO2 (газ) + H2O (вода) СО3(2-) + 2Н(+) = СО2 (газ) + Н2О (вода)
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