Составить схему к предложению. у него несколько десятков тональностей,которые выражают различные сигналы: приветствие,тревогу,опасность,боль.

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Составить схему к предложению. у него несколько десятков тональностей,которые выражают различные сигналы: приветствие,тревогу,опасность,боль.

Автор: Гость