Составить схему слоднососиненного предложения: Еще двести шагов, и мы в безопасности.
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Составить схему слоднососиненного предложения: Еще двести шагов, и мы в безопасности.
Ответ(ы):
Гость:
Сама схема: [—], и [— =]. то есть: [двести шагов], и [ мы (есть)в безопасности]
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