Составить сложное предложения со словом дышащий
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Составить сложное предложения со словом дышащий
Ответ(ы):
Гость:
Легко дашащий человек пробежал около парка.
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