Составить слоги с пройдеными согласными п б д т в ф к г х с з ш ж

Составить слоги с пройдеными согласными п б д т в ф к г х с з ш ж

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Па бу да то ви фи ко гу хи са за ша жа
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