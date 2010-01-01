Составить текст 1.3 слова с без гласных в корне. 2.3 слова на согласуную в корне 3.3 слова на ь после шипяших 4.3 слова на разделительную ь и ъ
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Составить текст 1.3 слова с без гласных в корне. 2.3 слова на согласуную в корне 3.3 слова на ь после шипяших 4.3 слова на разделительную ь и ъ
Ответ(ы):
Гость:
Ты издеваешься?! Почему точки? Это тип запятые но ты не знаешь как их ставить что-ли?
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