Составить текст на тему внимание Сочинение должно быть в научном стиле Не менее 7 предложений

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Составить текст на тему внимание Сочинение должно быть в научном стиле Не менее 7 предложений
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