Составить текст по плану!!! В чем красота и мудрость русских обрядов.С какими явлениями жизни у наших предков связаны русские обряды.С какими праздниками связаны русские о бряды .Связаны ли они лист сменой времён года...

У всех народов есть свои традиции и обычаи. Например, у всех есть обычай отмечать дни рождения, а вот как их отмечают в разных странах - это уже обряд. Есть обряды семейные и календарные. К первым относятся обряды сватовства, свадеб, рождения. Календарные обряды связаны со сменой времён года. Я интересуюсь всем, что связано с народным бытом и русской культурой. Мне нравятся традиционные народные действа, где справляют обряды, надевают красочные народные костюмы, звучат поговорки, песни, пословицы и наговоры. Уже в начальных классах мы не только познакомились с некоторыми обрядами, но и сами принимали участие в обрядовых празднествах. Больше всего мне понравился праздник Масленицы. Масленица связана с солнцеворотом в природе, проводами зимы. Масленица длиться неделю и празднуется перед Великим постом. Всю неделю родители пекли блины и приносили это вкусное угощение в школу. Блины символизируют солнце, наступление весны. Завершилась наша Масленица утренником. Актовый зал был нарядно украшен. Девочки были одеты в красивые народные костюмы. Главными героями этого праздника были Зима , Весна и Масленица. Мы пели песни, водили хороводы, рассказывали стихи. Тожество закончилось сжиганием чучела Зимы. После этого праздника у меня было ощу3щение, будто я побывала в сказке. А недавно мы познакомились ещё с одним интересным русским обрядом Колядой, который празднуется зимой. Мы узнали много интересного об истории обряда, выучили колядки и инсценировали этот обряд. Я считаю. Что знакомство с обрядами расширяет наш кругозор, позволяет больше узнать о культуре русского народа, его мудрости, прививает любовь к Родине.