Составить текст с 10 непроверяемыми гласными в корне слова

Приезжая весной на дачу, я сажусь на СКАМЕЙКУ и наслаждаюсь АРОМАТОМ душистой СИРЕНИ. Потом подхожу к кусту и начинаю искать цветок с пятью ЛЕПЕСТКАМИ, чтобы загадать ЖЕЛАНИЕ. Многолепестковой сирени у нас много, так как в основном сирень у нас СЕЛЕКЦИОННАЯ. На кустах гроздья самых разных оттенков: от белого до ФИОЛЕТОВОГО. ВЕТЕР КОЛЫШЕТ сирень, и звездочки цветов, как снежинки, падают на землю. Это потрясающая КАРТИНА!