составить текст Я горжусь своей родиной по теме великая история

Сочинение на тему: “Я горжусь своей страной!” Если вы спросите меня «горжусь ли я своей страной?», то без колебаний отвечу: “Да, я горжусь своей страной!”. Что может быть естественнее и достойнее, чем любовь к родной стране и гордость за нее. Я не понимаю тех своих соотечественников, которые, родившись в России не любят ее, хулят и мечтают покинуть. Не любить Родину, для меня так же противоестественно, как не любить мать, родившую тебя в муках и с любовью взрастившую, пусть даже в бедности. Я считаю, это черной неблагодарностью и глубоким эгоизмом. Нельзя любить то, чего не знаешь, и гордиться неизвестным. Мне кажется, такое их отношение к России проистекает от поверхностного, потребительского отношения к ней; от нежелания изучать и познавать ее историю. Потому что, познавая, начинаешь сопереживать о ее трудной героической и великой судьбе. В тебе рождается гордость за причастность к великим подвигам. Чем дальше и глубже я изучаю историю России: от Древней Руси до сегодняшнего дня, тем величественнее в моем сознании ее поступь, Державный лик; тем беспримернее тысячелетний подвиг народа, создавшего, сохранившего, и приумножившего бескрайние просторы моего Отечества; тем недосягаемей духовные высоты, покоренные моими предками. Из тысячелетних глубин встают титаны мысли, духа и воли перед подвигами которых, меркнут тени предательств, падений, годы смут и лихолетий. Да, многие страницы нашей истории написаны черными и кровавыми красками, но не затмить им солнце русской славы. Россия всегда была самой миролюбивой страной, под сенью которой взрастали и множились другие народы. Она не вела захватнических войн, и не ее вина, что несметные алчные орды, приходящие к нам с мечом, частенько провожала до их родного порога. Миллионы русских солдат-освободителей лежат в чужих землях, куда уходили не за славой, не за богатствами, а по зову совести, отдавая за чужое счастье и мирное небо самое дорогое, что есть у человека – жизнь! Одним из самых неоднозначных, трагических и великих для России был двадцатый век, который вместил в себя как великие победы, так и великие поражения. Пала вековая России, под натиском большевистского бунта. На ее обломках из кровавого пепла поднялась новая супердержава – Советский Союз, который перевернул всю мировую историю, спас мир от коричневой чумы; совершил рывок человечества в космос; в ответ на ядерную угрозу Америки, создал современный ядерный щит и бесславно пал жертвой “холодной войны”. Вновь на политическую арену вышла Россия, подвергшаяся жесточайшей агрессии и ограблению со стороны западной цивилизации. Наступила пора безвременья и разрушения, о которой Михаил Лермонтов сказал так: “Русский народ – это сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего правителя, чем слабость его, он желает быть наказываем – но справедливо, он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей!” Я думаю, что сегодня заканчивается пора разгула антипатриотизма, страна просыпается из пьяного угара, стосковавшись по великим свершениям. На “сцену” выходят новые военные угрозы, которые придется отражать уже нашему поколению, но я твердо верю, что грядет возрождение России. Тихо, незаметно из ее народных глубин, из богатейших недр Бог-Творец воздвигает новую Русь, которая явит миру свое величественное и прекрасное лицо. Я горд, рад и счастлив послужить ей. Пришел мой черед сберегать и украшать Россию, чтобы мои дети могли гордиться своей родной страной!