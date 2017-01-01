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Составить уравнение касательной к графику функции у=2 корень,х+х параллельной прямой у=2x
Составить уравнение касательной к графику функции у=2 корень,х+х параллельной прямой у=2x
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