Составить уравнение параболы с вершиной в начале координат, симметричной относительно оси Ox и проходящей через точку A(-2;-2)

Общая формула параболы - y=k(x+n)+m Так как вершина в начале координат, то сдвига по осям нет, а значит n=0, m=0 Приходим к формуле y=kx Подставив координаты точки А, найдем k -2=k*(-2) -2=4k /:4 k = -0.5 Получим формулу: y=-0.5x