Составить заявку по русскому языку

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Составить заявку по русскому языку
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Ответ(ы):
Гость:
Освободите моего сына от занятий потому што он болен Ф И
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