Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
составить звуковую схему слов: аист, слон,сом
составить звуковую схему слов: аист, слон,сом
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение: Аист [а и с т ] Слон [ с л о н ] Сом [ с о м ]
Похожие вопросы
Срочно))) Будь ласка допоможіть скласти формули кислот))1) 6-аміногексанова кислота 2) 2,3 диметил-4 амінопентанова кислота
Впишите пропущенные глаголы.1.Сидеть сложа руки. 2. Делать спустя рукава. 3. Бить баклуши. 4. Заварить кашу. 5. Держать язык за зубами. 6. Покрасне...
Составить текст описания народной приметы
Биссектриса угла A параллелограмма ABCD пересекает сторону BC в точке K. Найдите периметр параллелограмма, если BK=10, CK=18
какие тебе известны правила безопасного для жизни и здоровья поведения в лесу? пожалуйста срочно
Расскажи о Петербурге времён Екатерины Великой от имени его жителя: а) иностранцу; б) гостю из другого русского города
За счет чего и как птицы приспособились к различным условиям среды?
написать близкие по значению слова: безмятежный, заманчивый, бессмысленный, вприпрыжку.
1. Определите классы соединений и дайте названия веществ формулы которых:А. CH3CHO Б. CH3-CH2-CH2-OH В. C2H5OCH3 Г. CH3-CH2-CH2-COOH 2. З...
1)Катер,собственная скорость которого 15,2 км/ч,движется против течения реки. За сколько часов он проплывет расстояние 64,5 км,если скорость течени...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск