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Составление трофических цепей питания выводы
Составление трофических цепей питания выводы
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Растения Заяц-русак Степной орел Зерно Хомяк Лиса Растение Саранча Ящерица Пустельга
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