Составьте 10 предложение причастный оборот

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Составьте 10 предложение причастный оборот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 предложений? 1.У него появились бегающие глаза. 2.Летающая в небесах птица спустилась на землю. 3. Существует статуя "Писающий мальчик". 4. Картина, висевшая на стене,неожиданно упала. 5. Испугавшаяся птица взмыла ввысь. 6. Нагнетающая тишина утомляла его. 7. Зазвенел звонок, сообщающий об окончании уроков. 8.Котенок играл с клубком, упавшим на пол. 9. Снежинки, блестевшие на волосах,казались маленькими искорками. 10. Сумерки, опустившиеся на город, казались серыми и загадочными.
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