Составьте 20 уравнений химических реакций 5 оксидов 5 бромидов 5 фторидов 5 сульфидов Например: 2Н + О2 =2Н2О

Химия
Составьте 20 уравнений химических реакций 5 оксидов 5 бромидов 5 фторидов 5 сульфидов Например: 2Н + О2 =2Н2О
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