Составте 6 распространенных предложений или связный текст на тему «Если хочешь стать теннисистом »

Если ты хочешь стать теннисистом, тебе надо потрудиться. Большой теннис сложнее настольного. В настольном теннисе тебе нужно затрачивать меньше энергии, нежели в большом теннисе. При игре в большой теннис тебе придется побегать. А уж если ты всерьез решишь им заняться, то на тренировках ты будешь работать вдвойне. Зато однажды выиграв соревнования, ты будешь очень рад.