Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1) сумма разности чисел 238 и 149 и числа 50 2) частное суммы и разности чисел 48 и 16 3) произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4) разность произв...
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1) сумма разности чисел 238 и 149 и числа 50 2) частное суммы и разности чисел 48 и 16 3) произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4) разность произведения чисел 32 и 15 и частного чисел 836 и 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(238-149)+50=139 (48+16)/(48-16)=2 (124+126)*(313-307)=1500 32*15- 836/28=450
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