Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1) сумма разности чисел 238 и 149 и числа 50 2) частное суммы и разности чисел 48 и 16 3) произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4) разность произв...

Математика

Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1) сумма разности чисел 238 и 149 и числа 50 2) частное суммы и разности чисел 48 и 16 3) произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4) разность произведения чисел 32 и 15 и частного чисел 836 и 28

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