Составьте числовое выражение и найдите его значение: Произведение суммы чисел 28 и 17 и числа 12; Частное разности чисел 120 и 45 и числа 15; Частное числа 160 и произведения чисел 8 и 5; Произведение суммы и разности чисел...
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение: Произведение суммы чисел 28 и 17 и числа 12; Частное разности чисел 120 и 45 и числа 15; Частное числа 160 и произведения чисел 8 и 5; Произведение суммы и разности чисел 12 и 8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(28+17)*12=45*12=540 (120-45):15=75:15=5 160:(8*5)=160:40=4 (12+8)*(12-8)=20*4=80
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