Составьте числовое выражение и найдите его значение: Произведение суммы чисел 28 и 17 и числа 12; Частное разности чисел 120 и 45 и числа 15; Частное числа 160 и произведения чисел 8 и 5; Произведение суммы и разности чисел...

Математика

Составьте числовое выражение и найдите его значение: Произведение суммы чисел 28 и 17 и числа 12; Частное разности чисел 120 и 45 и числа 15; Частное числа 160 и произведения чисел 8 и 5; Произведение суммы и разности чисел 12 и 8.

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