Составте числовое вырожение и найдите его значение сумма произведения чисел 21 и 8 и частного чисел 305 и 61 частное разности чисел 69 и 21 и числа 12
Математика
Составте числовое вырожение и найдите его значение сумма произведения чисел 21 и 8 и частного чисел 305 и 61 частное разности чисел 69 и 21 и числа 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*8+305:61=168+5=173 (69-21):12=4
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