Составте числовое вырожение и найдите его значение сумма произведения чисел 21 и 8 и частного чисел 305 и 61 частное разности чисел 69 и 21 и числа 12

Математика

Составте числовое вырожение и найдите его значение сумма произведения чисел 21 и 8 и частного чисел 305 и 61 частное разности чисел 69 и 21 и числа 12

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