Составьте форму вычисления S рамки,изображенной на рисунке 9.10 вычислите s если a=7с??, b=4,5см , x=5см , у=2,5 см
Математика
Составьте форму вычисления S рамки,изображенной на рисунке 9.10 вычислите s если a=7с??, b=4,5см , x=5см , у=2,5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=7•4,5=31.5(см^2) S=5•2,5=12,5(см^2)
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