Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомо...
Алгебра
Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомобиля. только с решением пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V2-x AVb-bx !!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика