Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомо...

Алгебра
Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомобиля. только с решением пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V2-x AVb-bx !!!!!!!!!!!!
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