Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомо...

Алгебра

Составьте формулу для решения задачи: из пункта А выехал автомобиль со скоростью V км/ч. Через А ч вслед за ним выехал другой автомобиль и спустя b ч после своего выезда догнал первый автомобиль. Найдите скорость второго автомобиля. только с решением пожалуйста!!!

Автор: Гость