Составьте формулу для решения задачи. Одна скорость катера у км/ч, а скорость тече??ия реки 3,5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течени реки t ч? ответьте значения выражения 5y+3на5?
Алгебра
Составьте формулу для решения задачи. Одна скорость катера у км/ч, а скорость тече??ия реки 3,5 км/ч. какой путь пройдёт катер против течени реки t ч? ответьте значения выражения 5y+3на5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение 5y+3*5 5y+15 y=15:5 y=3
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