Составьте формулы веществ по валентности: Ca(икс)Cl(игрик),Mg(икс)Cl(игрик),Al(икс)N(игрик),Fe(икс)Cl(игрик),C(икс)Cl(игрик) (Изобразил x и y иначе чтобы не путать с элементами примерно так это выглядит Cax -икс стоит как не...

Химия
Составьте формулы веществ по валентности: Ca(икс)Cl(игрик),Mg(икс)Cl(игрик),Al(икс)N(игрик),Fe(икс)Cl(игрик),C(икс)Cl(игрик) (Изобразил x и y иначе чтобы не путать с элементами примерно так это выглядит Cax -икс стоит как неизвестное число)
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Гость:
СaCl2 MgCl2 AlN3 FeCl3 CCl4
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