Составьте и запишите 10 сложных предложений с составными союзами потому что ,оттого что, с тех пор как , затем что бы, по мере того как, после того как

Гость: Гость:

1.По ущелью пронеслось горное эхо, потому что неожиданно зардался резкий гудок автомобиля 2.Нужно хорошо владеть компьютером, потому что эти навыки обязательно пригодятся современному человеку в жизни 3.У меня болит голова, оттого что я не спала всю ночь 4 После того как я уехала на дачу, погода в городе резко испортилась 5.С тех пор как я переехала в другой город, подруга ни разу не позвонила 6. Александр подарил ей цветы, затем чтобы искупить свою вину 7. По мере того как угасал день, в лесу становилось всё тише и тише 8. Она приехала в трудную минуту, потому что он был ей дорог 9. Оттого что выпал снег, кругом стало светло 10. Петя не пришел в школу, потому что заболел