Составьте и запишите два-три распространенных предложения, и подчеркните грамматическую основу наступает утро. солнце румянет, веет ветерок
Русский язык
Составьте и запишите два-три распространенных предложения, и подчеркните грамматическую основу наступает утро. солнце румянет, веет ветерок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже сейчас наступает утро; солнце сильно румянет; осенью веет ветерок. ======== ------ ---------- ======= ==== ----------
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