Составьте и запишите предложения со словами прости(те) извини(те) будь(те) добры пожалуйста .Выделите эти слова запятыми . Будут ли отличатся предложения по форме обращения ?
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словами прости(те) извини(те) будь(те) добры пожалуйста .Выделите эти слова запятыми . Будут ли отличатся предложения по форме обращения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите, не могли бы вы подать ту тарелку? Извините, вы мне загораживаете экран. Будьте добры, уйдите со сцены. Пожалуйста, спой нам песню.
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