Составьте и запишите словосочетания. Обозначьте падеж имён существительных. (нуж??о по 2 примера существительных) Уважать (кого?), уважение (к кому?), благодарность (кому? за что?), благодарный (кому? за что?), радоваться (чем...
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Составьте и запишите словосочетания. Обозначьте падеж имён существительных. (нуж??о по 2 примера существительных) Уважать (кого?), уважение (к кому?), благодарность (кому? за что?), благодарный (кому? за что?), радоваться (чему?), радость (от чего?), гордиться (кем?), гордость (за кого?). + слово "радость" выполнить морфемный разбор слова. (не обязательно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже уважаю свою бабусю
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