Составьте и запишите словосочетания,в которых слово серебряный имело бы значение относительного и качественного прилагательного.Обазначьте суффикс в этом прилагательном и запомните,что он пишется с одним н.
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Составьте и запишите словосочетания,в которых слово серебряный имело бы значение относительного и качественного прилагательного.Обазначьте суффикс в этом прилагательном и запомните,что он пишется с одним н.
Ответ(ы):
Гость:
Серебряная посуда-относительное прил. Блин качественное я даже не знаю
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