Составьте и запишите сложносочинённые предложения,используя данные фрагменты. 1.Солнце ...... ,и снег .... 2.Не только старшие школьники .... ,но и малыши ... 3. .... участвуют в первом забеге ,а мы ... 4.Вот ... вырвался впер...

Гость: Гость:

1. Солнце светит, и снег тает. 2. Не только старшие школьники поют, но и малыши танцуют. 3. Девятые классы участвуют в первом забеге, а мы хотим принять участие во втором. 4. Вот Дима вырвался вперед, а другие до сих пор отстают. 5. Мой папа невысокий, зато у него очень тонкий и проницательный ум. 7. Наша команда победит, или снова не будет первой ?