Составьте и запишите сложносочинённые предложения,используя данные фрагменты. 1.Солнце ...... ,и снег .... 2.Не только старшие школьники .... ,но и малыши ... 3. .... участвуют в первом забеге ,а мы ... 4.Вот ... вырвался впер...
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Составьте и запишите сложносочинённые предложения,используя данные фрагменты. 1.Солнце ...... ,и снег .... 2.Не только старшие школьники .... ,но и малыши ... 3. .... участвуют в первом забеге ,а мы ... 4.Вот ... вырвался вперёд,а другие .... 5. .... невысокий ,за то у него ... 6. ... старался изо всех сил,но вдруг крепление ... 7.Наша команда победит,или ... будет первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Солнце светит, и снег тает. 2. Не только старшие школьники поют, но и малыши танцуют. 3. Девятые классы участвуют в первом забеге, а мы хотим принять участие во втором. 4. Вот Дима вырвался вперед, а другие до сих пор отстают. 5. Мой папа невысокий, зато у него очень тонкий и проницательный ум. 7. Наша команда победит, или снова не будет первой ?
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