Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везде, направо, налево, вправо, влево, справа, слева, тут, там, издалека, здесь, вда...

Русский язык

Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везде, направо, налево, вправо, влево, справа, слева, тут, там, издалека, здесь, вдали, рядом, впереди, вверху, внизу.

Автор: Гость