Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везде, направо, налево, вправо, влево, справа, слева, тут, там, издалека, здесь, вда...
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Составте и запишите текст-описание из 5-6 предложений. Используйте в нем для связи ??редложений и частей текста некоторые из следующих наречий:везде, направо, налево, вправо, влево, справа, слева, тут, там, издалека, здесь, вдали, рядом, впереди, вверху, внизу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы везде чувствуем себя как дома, а вот настоящего дома у нас нет.
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