Составьте из этих предложений 3 вопросительных и три отрицательных : 1. My parents go to the theatre once a week. 2. My grandma plays tennis once a month. 3. I watch TV once a day. Заранее спасеба :з

Английский язык
Составьте из этих предложений 3 вопросительных и три отрицательных : 1. My parents go to the theatre once a week. 2. My grandma plays tennis once a month. 3. I watch TV once a day. Заранее спасеба :з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.My parent' doesen't go to the theatre ince a week; Does my parents go to the theatre once a week? 2. My grandma don't play's tennis once a month; Do my grandma play tennis once a month?
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