Составьте из этих предложений 3 вопросительных и три отрицательных : 1. My parents go to the theatre once a week. 2. My grandma plays tennis once a month. 3. I watch TV once a day. Заранее спасеба :з

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Составьте из этих предложений 3 вопросительных и три отрицательных : 1. My parents go to the theatre once a week. 2. My grandma plays tennis once a month. 3. I watch TV once a day. Заранее спасеба :з

Автор: Гость