Составьте из слов предложения. 1. Все,не рядом,жить,могут,друг с другом,растения,м??рно 2.Не,любит,соседства,нарушение,ландыш.
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Составьте из слов предложения. 1. Все,не рядом,жить,могут,друг с другом,растения,м??рно 2.Не,любит,соседства,нарушение,ландыш.
Ответ(ы):
Гость:
1.Не все растения могут жить рядом друг с другом мирно. 2.Ландыш не любит соседства ( слово"нарушение",тут никак не вяжется).
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