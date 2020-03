Составьте к каждому предложению 1 общий вопрос и 1 специальный вопрос (к подчеркну??ому слову). 1. You get up at seven o’clock. 2. She lives in Dzerzhinsk. 3. You can cook in the kitchen. 4. He works in the bank. 5. We go ...

Английский язык

Составьте к каждому предложению 1 общий вопрос и 1 специальный вопрос (к подчеркну??ому слову). 1. You get up at seven o’clock. 2. She lives in Dzerzhinsk. 3. You can cook in the kitchen. 4. He works in the bank. 5. We go to bed at nine o’clock. 6. He has got five cats. 7. She is nine.

Автор: Гость