Составьте к задаче уравнение. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Скол??ко пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Математика
Составьте к задаче уравнение. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Скол??ко пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
6/2 = 3 - пальто смогла сшить портниха. 15-3 = 12 пальто осталось сшить
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