Составьте к задаче уравнение. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Скол??ко пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Математика

Составьте к задаче уравнение. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Скол??ко пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Автор: Гость